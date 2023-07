Vihreiden konkaripoliitikko Osmo Soininvaara arvioi, että perussuomalaiset tähtäävät Petteri Orpon (kok) hallituksen kaatumiseen.

”Aika avoimesti on Suomessa puhuttu siitä, että perussuomalaiset on otettava jossakin vaiheessa hallitukseen heidän kannatuksensa. leikkaamiseksi. Totta kai persutkin ovat tähän ajatteluun tutustuneet. Sen torjumiseksi heidän kannattaa nostaa profiilia kunnolla ja pakottaa muut erottamaan heidän hallituksesta, jolloin he voivat sopivasti uhriutua. Katsokaa, kuinka paljon viime viikkoina on puhuttu perussuomalaisten ajatuksista ja kuinka vähän kokoomuksen ajatuksista! Jos näin käy, voittajana kehästä poistuvat perussuomalaiset ja häviäjinä kokoomus. Uutta hallitusta muodostettaessa kokoomuksen kortit ovat heikot”, hän kirjoittaa blogissaan.

Soininvaaran mukaan hallitusohjelma puhuu sen puolesta, etteivät perussuomalaiset aio sitä toteuttaa.

”On vaikea ymmärtää, miten perussuomalaiset ovat tähän voineet suostua, koska köyhiä kyykyttävä politiikka osuu heidän omaan kannattajakuntaansa. Voin ymmärtää tämän vain yhdellä tavalla. Perussuomalaisilla ei ole tarkoitustaan lunastaa antamaan lupausta vaan he tähtäävät hallituksen kaatumiseen sitä ennen.”

Soininvaara ennakoi, että jos hallitus pysyy pystyssä, sillä on vaikutuksensa kokoomukseen.

”Seura tekee kaltaisekseen. Kun kokoomuslaiset joutuvat puolustamaan liittolaistaan, vaikuttaa se myös heidän ajatteluunsa. Perussuomalainen ääriajattelu tulee hyväksytymmäksi ja arkipäiväistyy, erityisesti kokoomuksen sisällä. Kokoomus ei kuitenkaan saa äänestäjiä perussuomalaisilta, koska aito vaihtoehto on aina parempi kuin kopioitu. Sen sijaan osa kokoomuksen jäsenistä ja kannattajista jättää puolueen.”

Soininvaara sanoo, että jos toivoisi vihreiden etua, Orpon hallituksen tulisi jatkaa täydet neljä vuotta.

”Vihreiden olisi helppo voittaa takaisin kokoomukselle hävinneet äänestäjänsä. Silloin kuitenkin syyllistyisin samaan, josta olen Sanna Marinia morkannut. Isänmaan nimissä: tämä hallitus pitäisi kaataa nopeasti”, hän kirjoittaa.