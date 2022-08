Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on allekirjoittanut Suomen ja Ruotsin Natoon liittymisasiakirjat.

Biden mielestä kyseessä oli suuri päivä. Hän kuvaa Suomen ja Ruotsin päätöksiä liittyä Natoon "vedenjakajaksi” niin liittoumassa kuin Euroopan, Yhdysvaltain ja koko maailman turvallisuuden ja vakauden kannalta. Maiden liittyminen vahvistaa Natoa, Biden katsoo.

”Ruotsilla ja Suomella on vahvat demokraattiset instituutiot, vahvat armeijat sekä vahvat, läpinäkyvät taloudet. Ne täyttävät kaikki Naton vaatimukset”, Biden ylisti lausunnossaan tiistaina juuri ennen kuin allekirjoitti paperit.

”Kehotan jäljellä olevia liittolaisia saattamaan oman ratifiointiprosessinsa päätökseen niin nopeasti kuin mahdollista.”

Erityisiä kysymyksiä on herättänyt aiemmin prosessia jarruttaneen Turkin toiminta ratifioinnissa.

Putin-kommentti keräsi naurut

Venäjän presidentti Vladimir Putin on murskannut rauhan ja turvallisuuden Euroopassa, joten Yhdysvaltain sitoutuminen Natoon on Bidenin mukaan tärkeämpää kuin koskaan. Madridin huippukokouksessa kesäkuussa kaikki 30 Nato-maata kutsuivat Suomen ja Ruotsin hakemaan jäseneksi, mikä oli osoitus liittouman yhtenäisyydestä, Biden sanoi.

”Putin luuli voivansa erottaa meidät. Kun tämä kaikki alkoi, hän uskoi voivansa hajottaa meidät ja mielestäni heikentää päättäväisyyttämme. Sen sijaan hän saa juuri sitä, mitä hän ei halunnut. Hän halusi Naton suomettuvan, mutta hän saa Suomen natoistumisen yhdessä Ruotsin kanssa. Todella tarkoitan sitä”, Biden totesi ja sai yleisönsä nauramaan.

Biden totesi, että artikla 5 on allianssin ydin: hyökkäys yhtä vastaan on hyökkäys kaikkia jäsenmaita vastaan. Artiklaan on vedottu vain syyskuun 11. terrori-iskun aikaan vuonna 2001, jolloin liittolaiset antoivat Yhdysvalloille tukensa.

”Yhdysvallat ei koskaan unohda sitä, emmekä koskaan epäonnistu lupauksessamme puolustaa Naton aivan jokaista tuumaa. Siksi ryhdymme liittolaistemme kanssa toimiin vahvistaaksemme Naton itäistä kylkeä ja vahvistaaksemme pelotteitamme allianssiin kohdistuvia hyökkäyksiä vastaan.”

