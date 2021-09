Supercellin Ilkka Paananen on jo pitkään pitänyt esillä ulkomaisten osaajien Suomessa kohtaamia ongelmia.

Kestämätön tilanne. Supercellin Ilkka Paananen on jo pitkään pitänyt esillä ulkomaisten osaajien Suomessa kohtaamia ongelmia.

Kestämätön tilanne. Supercellin Ilkka Paananen on jo pitkään pitänyt esillä ulkomaisten osaajien Suomessa kohtaamia ongelmia.

Peliyhtiö Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen pitää Suomeen töihin tulevien ulkomaisten osaajien kohtelua täysin kestämättömänä.

”Todellisuus näyttää tältä: Supercellin rekrytiimi sai kesällä Migristä tiedon, että rekisteröinti EU –kansalaisuuden perusteella voi kestää jopa 12-14 kuukautta, vaikka se pitäisi myöntää viivytyksettä palvelukäynnin yhteydessä”, hän kuvailee käytännön esimerkkiä Twitterissä.

”Tilanne inhimillisesti täysin kestämätön: ilman hetua ei pääsyä sote –palveluihin, et saa avattua pankkitiliä tai puhelinliittymää jne. Migrin toimintakyky ja resurssit kuntoon”, Paananen jatkaa.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) kertoi perjantaina, että työperäistä maahanmuuttoa aiotaan Suomessakin vauhdittaa. Ministerin mukaan ulkomaisen työvoiman maahanmuutto Suomeen helpottuu jo ensi kesänä, kun erityisasiantuntijoille, kasvuyrittäjille ja heidän perheenjäsenilleen perustetaan kahden viikon pikakaista työperäisen oleskeluluvan saamiseksi.

Nykyistä nopeampaan työperusteisen oleskeluluvan saamiseen päästään ennen muuta hakemusprosessia virtaviivaistamalla.

”Lupaprosessin voisi käynnistää digitaalisesti ulkomailta, ja hakemuksen käsittely alkaisi heti, kun se on lähetetty ja maksettu verkossa”, Haatainen sanoi Iltalehden mukaan.

Paananen pitää uudistusta erittäin tärkeänä.

Twitterissä keskusteluun osallistuu myös sarjayrittäjä ja pääomasijoittaja Jyri Engeström, jonka mukaan osaajien Suomeen-muuton helpottaminen on ehkä yksinkertaisin kuviteltavissa oleva jokaisen suomalaisen elintasoa parantava asia, josta kaikki ovat yksimielisiä.

Paananen on pitänyt ongelmaa esillä jo pitkään. Kaksi vuotta sitten hän kuvaili tilannetta katastrofiksi. Asiaan on kiinnittänyt huomiota myös talous- ja kehitysjärjestö OECD, jonka mukaan Suomi on tympeä maa ulkomaalaisille ja muistuttamalla, että maahan tulee vähemmän ulkomaisia suoria sijoituksia kuin muualle Pohjolaan ja Baltiaan.

LUE LISÄÄ: