Pääministerinä 6 tuntia. ”Minun käsitykseni on tällä hetkellä, että tämä on virkamiesvastuulla valmisteltava ja selvityksessä oleva asia”, Sanna Marin sanoi al-Hol-toimista oltuaan pääministerinä noin kuusi tuntia.

Tuore pääministeri Sanna Marin (sd) sai heti vastaansa kiperiä kysymyksiä, kun hän tiistai-iltana oli ensimmäisessä Ylen A-studion haastattelussaan pääministerinä.

Marinilta kysyttiin myös al-Holin leirin suomalaisista ja siitä, onko Suomi ”kotiuttamassa” leirillä olevia niin sanottuja ”Isis-äitejä” ja heidän lapsiaan. Yleisradion viranomaislähteen mukaan Suomi toimii asiassa aktiivisesti ja suomalaisviranomaiset ovat pyytäneet kurdihallintoa toimittamaan leiriläisiä rajalle. Sieltä heidät kuljetettaisiin charter-lennoilla Suomeen.

Aktiivinen toiminta leiriläisten, etenkin Isis-järjestön toimintaan mahdollisesti osallistuneiden naisten, tuomiseksi Suomeen kuohuttaa politiikassa ja myös hallituksen sisällä. Hallitus on kiistänyt, että Suomi toimisi evakuoinnissa oma-aloitteisesti ja että asiassa olisi tehty poliittista päätöstä. LUE LISÄÄ:

Marinilta kysyttiin A-studiossa, toimiiko Suomi asiassa aktiivisesti ja onko kotiuttamisoperaatio käynnissä.

”Minä en pysty tällaista tietoa vahvistamaan enkä kertomaan, sillä minulla ei sellaista tietoa ole. Olen ollut tässä pääministerinä kuutisen tuntia, ja kuten sanoin, olen aiemmin ollut liikenne- ja viestintäministerinä, enkä ole ollut sellaisissa kokoonpanoissa, joissa tätä kysymystä on mahdollisesti käsitelty. Tämä asia on ollut hallituksen iltakoulussa joitakin kertoja, ja minun käsitykseni on tällä hetkellä, että tämä on virkamiesvastuulla valmisteltava ja selvityksessä oleva asia”, pääministeri kertoo.

Kurdihallinnon ylläpitämällä al-Holin pakolais- ja vankileirillä pidetään terroristijärjestö Isisin kalifaatissa asuneita naisia ja heidän lapsiaan. Leirillä on noin kymmenen suomalaista naista ja heidän mukanaan noin 30 lasta. Suojelupoliisi pitää radikalisoituneita palaajia mahdollisena turvallisuusuhkana. Kuva: Carol Guzy

Ylen toimittaja viittasi tietoihin, että suomalaisviranomaiset ovat jo Syyrian rajalla ja odottavat kurdihallinnon tuovan suomalaisia leiriläisiä.

”Kuten sanoin, en lähde lehtitietojen perusteella tätä asiaa määrittämään suuntaan tai toiseen. Ulkoministeri [Pekka] Haavisto (vihr) on varmasti se henkilö, joka paremmin pystyy näihin yksityiskohtiin vastaamaan. Tiedän, että tämä asia on virkamiesselvityksessä, virkavastuulla toimivien ihmisten selvityksessä”, Marin sanoi.

”Olen totta kai Pekka Haaviston kanssa keskustellut yleisellä tasolla, mutta yksityiskohdista suosittelen kysymään ulkoministeriltä.”

Ylen tiedon mukaan suomalaisia ollaan tuomassa ”tipoittain” ja konsulilain puitteissa, jolloin poliittista päätöstä evakuoinnista ei tarvitse tehdä.

”Minun käsitykseni on se, että tässä nimenomaan toimitaan konsulilain puitteissa. Tällainen tieto minulla on. Mutta yksityiskohdista – ketä, milloin, kuinka paljon – siitä minä en osaa sanoa”, Marin sanoo.

”Sellaista aktiivista poliittista päätöstä hallitus ei ole tehnyt, että esimerkiksi tämä joukko kokonaisuudessaan Suomeen tuotaisiin.”

Marin muistuttaa, että oppositio on jättänyt asiasta välikysymyksen.

”Tätä asiaa tullaan julkisestikin käymään läpi ensi viikolla eduskunnassa.”

