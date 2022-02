Korkeakoulutettujen keskusjärjestö Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder oikoo järjestön verkkosivuilla tulkintoja, joita hänen puheistaan ja Uuden Suomen uutisesta tehtiin akavalaisissa järjestöissä.

Uusi Suomi kertoi tiistaina Akavan paneelikeskustelusta, jossa Fjäder otti kantaa työllisyystilanteeseen. Hän oli huolestunut pitkäaikaistyöttömyydestä, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan Fjäderin mukaan rakenteellisia uudistuksia. Fjäder vihjasi vaikeiden toimien tarpeeseen sanomalla, että nyt käytössä on ”enemmän porkkanaa kuin keppiä”.

Hän nosti esiin myös Sipilän hallituksen aikana tehdyn kilpailukykysopimuksen esimerkkinä ratkaisusta, joka ”oli raskasta, mutta se oli pakko tehdä”.

”Kiistelty kiky-sopimus palautti Suomen kilpailukyvyn”, Fjäder sanoi.

Kikyn kehuminen ja rakenneuudistusten toivominen tulkittiin akavalaisissa järjestöissä niin, että Fjäder toivoisi ”uutta kikyä”. Järjestöt ottivat asiaan voimakkaasti kantaa ja irtautuivat kiky-puheista.

”JUKO irtisanoutuu Sture Fjäderin kommenteista @uusisuomi. Uutta kikyä ei ole tulossa. Se oli äärimmäisen epäoikeudenmukainen: julkisen sektorin palkansaajat maksoivat kikystä ylihinnan, arvet eivät ole vieläkään parantuneet täysin”, Akavan julkisen puolen neuvottelujärjestö ilmoitti Twitterissä.

”Irtisanoudumme @SFjder'n kiky-linjauksista. Talentian valmiiksi pienipalkkaisille jäsenille kiky maksoi yli kuukausipalkan. Sanomme vahva #stop kiky-puheille”, ammattijärjestö Talentia viestitti.

Juttu jatkuu tviittien jälkeen.

Uusi Suomi oikoi keskiviikkona omasta uutisestaan muotoilun, että Fjäder olisi kaivannut nyt ”vastaavia toimia” (kuin kikyssä). Korjattu muotoilu on, että hän toivoi päätöksiä vaikeistakin rakenneuudistuksista, jotka parantaisivat työllisyyttä.

Fjäder itse selventää näkemystään Akavan verkkosivuilla julkaistussa kirjoituksessa otsikolla ”En ole esittänyt uutta kikyä”. Hän viittaa Uuden Suomen julkaisseen artikkelin ”yhteenvetona eilisen verkkolähetyksemme sisällöstä”.

”Artikkelin pohjalta on syntynyt vilkasta keskustelua, jossa tulkintana on ollut, että olisin esittänyt uutta kilpailukykysopimusta eli kikyä. Tämä tulkinta on virheellinen, eikä tällaista ajatusta tai tavoitetta ole Akavassa. En ole myöskään itse tätä ajatusta esittänyt enkä tarkoittanut”, Fjäder kirjoittaa.

Hänen mukaansa kilpailukykysopimus ”oli aikansa sopimus ja erittäin kipeä sopimus palkansaajien kannalta”.

”Uutta kilpailukykysopimusta emme tee. Talous kasvaa nyt erinomaisesti ja työllisyyskehityskin on myönteinen.”

Fjäder jatkaa kantavansa kuitenkin huolta Suomen julkisen talouden velkaantumisesta ja liian alhaisesta työllisyysasteesta pitkällä aikavälillä.

”Väestökehitys huomioiden Suomen tilanne ei ole kauaskantoisesti kestävä. En halua jättää julkisen talouden velkaantumista ja hyvinvointivaltion kestävyyttä nuorten ja tulevien sukupolvien maksettavaksi. Siksi olen useasti nostanut esiin, että tavoitteenamme pitää olla nostaa työllisyysasteemme muiden Pohjoismaiden tasolle. Sen saavuttamiseksi on löydettävissä muita ratkaisuja kuin kertaluontoisena tehty kiky-sopimus”, Fjäder kirjoittaa.

Ammattijärjestöt paheksuvat Fjäderin kiky-nostoa

Ammattijärjestö Talentia tosin on eri mieltä Fjäderin kiky-linjauksista laajemminkin. Fjäder puuttui paneelikeskustelussa esitettyyn väitteeseen, että kiky tuntuisi edelleen palkansaajan kukkarossa, ja oli tästä vahvasti eri mieltä. Hän totesi määräaikaisten leikkausten jo päättyneen.

”Talentia on eri mieltä Akavan puheenjohtajan Sture Fjäderin kanssa kiky-sopimuksen tarpeellisuudesta ja sen vaikutuksista edelleen palkansaajien kukkaroon”, järjestö toteaa tiedotteessa.

Kiky kouraisi pahiten pienipalkkaisia julkisen sektorin naisia, Talentia painottaa, ja ”kiky-haavat vuotavat yhä”.

”Talentia katsoo, että kiky-sopimusta ei olisi pitänyt tehdä.”

Myös Akavan Erityisalat toteaa tiedotteessa, että ”Fjäderin kiky-puhe nostaa vanhat haavat esille”, ja hämmästelee ”puheenjohtajan kiky-nostoa”.

”On hyvä, että puheenjohtaja Fjäder oikoo julkisuudessa kärjistynyttä kuvaa siitä, että hän olisi ehdottanut uutta kilpailukykysopimusta eli kikyä”, sanoo toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki.

”Sanoudumme kuitenkin yksiselitteisesti irti myös puheenjohtajan lehtisitaatista, että ’kiky oli raskas, mutta pakko tehdä’. Näemme, että kilpailukykyä on tuettava kannustaen ja porkkanoilla, ei kepillä”, hän jatkaa.

