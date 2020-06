Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz jatkaa keskustelua Sanna Marinin (sd) hallitukseen kohdistuneista salailusyytöksistä.

Asia nousi esiin torstaina eduskunnan kyselytunnilla, kun kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo puhui hallituksen ”salailukulttuurin”.

”Hallituksen viestinnälliset arvot luotettavuus, avoimuus, selkeys, rohkeus ja vuorovaikutteisuus ovat olleet valitettavasti jo pitkään pelkkää sanahelinää. Hallituksen salailukulttuuri on leimannut tekemistä jo pidemmän aikaa. Sen tähden toivon, että otatte tämän vääränlaisen kulttuurin kitkemisen vakavasti”, Wallinheimo sanoi.

Pääministeri Marin vastasi tiukkaan sävyyn kommentoimalla Wallinheimon puheenvuoroa epäasialliseksi.

”Minä sanon: kuule Sanna Marin, älä nyt hermostu, koska tosiasia on se, että hallituksella on hyvät periaatteet viestinnän avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä, niin on ollut jo useita tilanteita, missä hallitus on jäänyt kiinni salailusta”, Zyskowicz kommentoi Ben-TV-videoblogissaan.

Viimeisin esimerkki hänen mukaansa on se, että hallitus salasi koko sen asiakirjan, jossa selvitettiin sen kantaa EU:ssa suunniteltuun 750 miljardin euron hätärahastoon.

Suomen kannasta rahastoon kerrottiin tiedotteella julkisuuteen viime viikon torstaina yleislinjausten osalta. Valtioneuvosto edellytti eduskunnalta sisällöllisesti ja ajallisesti laajaa vaiteliaisuutta elpymisrahastoselvityksestä. Perustuslakivaliokunta arvioi asiaa osaltaan ja katsoi, että ”valtioneuvoston vaiteliaisuuspyyntö on erityisesti asian merkitys huomioiden laajuudeltaan ja kestoltaan perustuslain kannalta ongelmallinen”.

”Sitä ennen oli salattu muun muassa epidemialaskelmien taustaoletukset ja pääministerin valtiosihteerin johtama epidemiakoordinaatioryhmä salasi omat paperinsa. Al-holin naisten osalta sanottiin ensin, että ne on ihan itse hakeutuneet Suomen lähetystöön Turkissa, myöhemmin kävi ilmi, että Suomen viranomaiset olivat auttaneet heitä Syyriasta Turkkiin rajan yli. En ole ollenkaan vakuuttunut, että kaikki Suomen viranomaisten välillinen apu näille naisille olisi ollenkaan tullut julki”, Zyskowicz huomauttaa.

