Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo on kommentoinut kovin sanoin hallituksen ilmastopolitiikkaa.

”Meidän päättäjien pitäisi tuijottaa vähemmän BKT:tä ja paljon enemmän päätösten vaikutusta ympäristöön ja ilmastoon, tasa-arvoon ja ihan aitoon ihmisten hyvinvointiin. Eivätkä ilmastoteot ole taloudellekaan vahingoksi. Suuremmaksi vahingoksi on toimettomuus”, Ohisalo sanoi vihreiden puoluevaltuustolle lauantaina pitämässään puheessa.

Hallituksen ilmastopolitiikka ja kuukausi sitten pidetty ilmastokokous nousivat puheenaiheeksi perjantaina, kun Helsingin Sanomat kertoi, että vihreissä on väläytelty harkintaa hallituksesta lähtemisestä, jos puolueen ajamia ilmastopäätöksiä ei saada aikaan.

”On paikallaan puhua meidän tärkeimmästä tavoitteestamme. Siitä syystä, miksi me vihreät ylipäätään olemme hallituksessa: ilmastonmuutoksen torjunnasta. Hallituksessa on oltava puolue, jolle ilmastonmuutoksen torjunta on kaikkein tärkeintä”, Ohisalo kommentoi puheessaan.

Vihreät pitää hallituksen ilmastokokouksessa asetettuja tavoitteita liian vaatimattomina.

”Eteneminen tuntuu välillä tuskallisen hitaalta. Olen ylpeä siitä, että kukaan meistä ei ole lyönyt hanskoja tiskiin”, Ohisalo sanoi.

Hän korosti, että ilmastonmuutoksen kustannukset tulevat olemaan Suomessa pahimpien arvioiden mukaan jopa miljardiluokkaa, jos mitään ei tehdä.

”Eikä se miljardi jakaudu oikeudenmukaisesti. Jos mitään ei tehdä, maanviljelijä kärsii sään ääri-ilmiöiden vaikutuksista satoihin, metsänomistaja joutuu kantamaan myrskyjen aiheuttamat tuhot. Helleaalloissa menetettyjen ihmishenkien hintaa ei voi edes mitata. Pahimmin ilmastonmuutoksen vaikutukset osuvat heikossa asemassa oleviin, joilla ei ole varaa tai mahdollisuuksia varautua niihin taloudellisesti. Tämä on asia, johon 20-luvulla pitää löytyä vastauksia.”

Ohisalo esitti puheessaan äänioikeusikärajan pudottamista 16-vuoteen ja nuorten ottamista mukaan ilmastopolitiikan päätösten valmisteluun.

”He ovat ensimmäinen sukupolvi, joka joutuu elämään koko ikänsä ilmastokriisin varjossa.”

Ilmastonmuutoksen nosti esiin myös puoluevaltuustossa puhunut ulkoministeri Pekka Haavisto. Hän varoitti, että ilmastonmuutos voi tulevaisuudessa olla yksi merkittävimmistä muuttoliiketekijöistä, mikäli kansainvälisellä yhteistyöllä ei pystytä hillitsemään sen etenemistä.

”On tärkeää, että ilmastonmuutoksen vaikutusten yhteys turvallisuuteen, vakauteen ja rauhaan ymmärretään laaja-alaisesti. Osissa maailmaa ilmastonmuutos tulee pahentamaan köyhyyttä, eriarvoisuutta ja konflikteja. Haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmisryhmät kärsivät eniten. Köyhyys ja eriarvoisuus voivat toimia kasvualustana myös radikalisoitumiselle ja terrorismille. Samalla ilmastonmuutos uhkaa universaalien ja jakamattomien ihmisoikeuksien toteutumista. Osallistumisoikeus, oikeus tietoon ja oikeusturvaan ovat ensiarvoisen tärkeitä etsittäessä ratkaisuja ilmastonmuutoskysymyksiin”, Haavisto sanoi.

