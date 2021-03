Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan hallitus on sopinut siitä, että koronarokotusten rokottamisjärjestystä voidaan muuttaa sitten, kun riskiryhmät on saatu rokotettua.

”Se, miten se tehdään, on vielä avoinna. Tätä valmistelutyötä tehdään STM:ssä ja THL:ssä”, Marin sanoi pääministerin haastattelutunnilla Radio Suomessa.

Hän huomautti samalla, ettei rokotusjärjestyksen muutos toimi niin nopeasti, että sillä voitaisiin välttää esimerkiksi suunnitellut liikkumisrajoitukset.

”Joka tapauksessa tämä rokotuskokonaisuus ei tule tämänhetkisen tilanteen avuksi. Näiden käytännönjärjestelyjen osalta on viivettä, vaikka päätös tehtäisiin tänään. Rokotteet vaativat myös tietyn vaikutusajan ennen kuin ne alkavat vaikuttaa. On myös huomattava, että emme tällä hetkellä saa niin paljon rokotuksia maahan, jotta niistä olisi apua esimerkiksi pääkaupunkiseudun tilanteeseen.”

Pääministeri korostaa, että riskiryhmäläiset ovat suojattava ensin, koska heillä on kaikkein suurin riski menehtyä koronatartuntaan.

”Siksi siis etenemme tällä strategialla, ja tällä rokotesuunnitelmalla.”

”Kaikki ylimääräiset kontaktit pitäisi saada minimiin”

Marinin mukaan epidemiatilanne kokonaisuudessaan näyttäisi tasaantuneen, mutta tilanne on kuitenkin vakava erityisesti pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa.

”Meillähän on jo lukuisa joukko rajoitustoimia käytössä ja näyttäisi siltä, että olemme onnistuneet hillitsemään epidemian etenemistä. Pääkaupunkiseudulla ja Turussa tilanne on kuitenkin edelleen vakava. Kaikki tietenkin ilman muuta toivomme, että tartuntakäyrät lähtevät voimakkaaseen laskuun myös pk-seudulla ja Turussa. Meillä on kuitenkin velvollisuus toimia niiden arvioiden perusteella, joita asiantuntijat ovat antaneet. Meidän on pyrittävä myös hieman ennakoimaan, koska terveydenhuollossa kuormitus tulee hieman viiveellä.”

Hän muistuttaa, että muualla Euroopassa on ollut myös paljon kovempia koronarajoituksia, jotka ovat toimineet tehokkaasti.

”Kaikki ylimääräiset kontaktit pitäisi saada minimiin, ja matkailua välttää. Liikkumisrajoituksilla pyritään myös vähentää ei-välttämättömiä kontakteja työpaikoilla tai kauppareissuilla. Nyt haetaan kokonaisvaikutuksia. Hallituksella on vastuu ja velvollisuus tehdä hankaliakin päätöksiä”, pääministeri perustelee suunnitteilla olevia liikkumisrajoituksia.

Marin sanoo valtioneuvoston toivovan, että eduskunta käsittelisi liikkumisrajoituksia koskevat asiat mahdollisimman pian.

”Mutta eduskunta ottaa sen ajan, minkä se tarvitsee”, hän sanoi.

Exit-suunnitelma pääsiäisen jälkeen

Torstaina pidetyssä Eurooppa-neuvostossa keskusteltuun rokotteiden vientikieltoon Marin suhtautuu epäillen.

”En kannata rokotteiden vientikieltoa. On erittäin iso riski, että jos me kieltäytyisimme viemästä valmiita rokotteita muualla, voisi käydä niin, että ainesosia ei tuotaisi EU:n alueelle. Todennäköisesti tämä johtaisi siihen rokotesotaan, jossa me kaikki yhdessä häviämme. ”

Sen sijaan muun muassa Italian pääministeri Mario Draghi ajaa kuitenkin kovia toimia rokotevalmistajia vastaan.

Sanna Marinin mukaan Suomen tiekartta ulos koronakriisistä eli niin sanottu exit-strategia on tulossa hallituksen käsittelyyn ensi viikolla ja laajempaan keskusteluun pääsiäisen jälkeen. Pääministeri kertoi puhuneensa asiasta oppositiolle viime tiistaina.