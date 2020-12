Hoitohenkilöstöä edustavan ammattijärjestö Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen jatkaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) arvostelua koronakorvauksiin liittyen.

HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen on vaatinut maan hallitusta ottamaan valmiuslain käyttöön jouluksi, jotta terveydenhoitohenkilöstön riittävyys voidaan turvata, jos koronatilanne pyhinä pahentuu. HUSin näkemyksen mukaan henkilöstön kutsuminen töihin vuosilomalta on ”tiukan paikan tullen ainoa keino turvata kiireellinen potilashoito”, eikä tätä voida tehdä velvoittavasti ilman valmiuslakia.

"Näinhän se tietysti on, jos HUS ei ole valmis sijoittamaan yhtään valtiolta saamistaan koronarahoista hoitajien palkitsemiseen”, Rytkönen vastaa perjantaina julkaistussa blogissaan.

”Veikkaan vahvasti, että Juha Tuomisen ääni valmiuslain vaatimuksista vain kovenee. Ja eihän muuta keinoa kuin pakottaminen tietenkään ole, jos valtioneuvoston sairaanhoitopiireille osoittamista koronarahoista ei haluta hoitajia palkita.”

HUSista on viestitty julkisuuteen, että erilaisista koronalisistä on sovittu henkilöstön kanssa. Sairaanhoitopiiri tiedotti 4. joulukuuta, että ”HUSissa on päätetty ottaa käyttöön lisätyökorvaus ja jatkaa hälytysrahan maksamista joustavammin”.

”Toimenpiteiden avulla varaudutaan hoidon turvaamiseen myös joulun ja uuden vuoden aikaan. Ylimääräisen vuoron lisä on neuvoteltu yhdessä työntekijäjärjestöjen kanssa”, HUS kertoi.

Ylimääräisen työvuoron lisää maksetaan 14.12.2020-3.1.2021 välisenä aikana.

Lisäksi johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoi torstaina MTV:n haastattelussa, että HUS on neuvotellut ammattijärjestöjen kanssa sopimuksen ”myös vuosiloman perumisesta”.

”Yhteisymmärryksessä nämä sopimukset on allekirjoitettu. Että meillä on kyllä se käsitys, että nämä asiat on sovittu”, Mäkijärvi sanoi MTV:lle.

Tehy kiistää molemmat seikat.

”HUS-johtajien mainitsemat henkilöstön kanssa neuvotellut sopimukset ovat ihan normaaleja joulunajan lisätyövoiman turvaamiseksi tehtäviä sopimuksia. Ei niissä ole huomioitu koronan edellyttämää lisätyövoiman tarvetta mitenkään”, Rytkönen kirjoittaa.

”Mäkijärvi on jopa väittänyt, että vuosilomien perumisesta on sovittu henkilöstön kanssa korvaukset. Ihan lööperiä puhuu Mäkijärvi. Työnantaja ei ole tällaiseen suostunut”, hän jatkaa.

Myös Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi tviittaa, että ”nyt puhuu johtajaylilääkäri Mäkijärvi muunneltua totuutta”.

”Vuosiloman perumisesta ei ole sovittu korvauksia. Hoitajat ovat valmiita sopimaan kannustavammista hälytys- ja lisävuorokorvauksista. Pitäisikö ⁦⁦HUS palata neuvottelupöytään?”

Myös HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen viittasi aiemmin Twitter-keskustelussa järjestöjen kanssa tehtyihin sopimuksiin korvauksista. Tehyn edustajat tyrmäsivät tällöinkin asian ja totesivat, että näissä sopimuksissa kyse on aiemminkin käytössä olleista tavanomaisista joulunajan järjestelyistä.

”En usko, että tämä riittää vielä kannustimeksi. Tulkitsen, että olet samaa mieltä, koska haluat valmiuslakia avuksi. Suosittelisin hankkimaan tietoa muiden sairaanhoitopiirien sopimuksista ja korvaustasoista. Autamme mielellämme”, Kirvesniemi vastasi Tuomiselle.

Uusi Suomi tavoitteli Markku Mäkijärveä kommentoimaan asiaa, mutta ei heti perjantaina aamupäivällä tavoittanut häntä.

LUE SEURAAVAKSI: