Saksan ja Ranskan ulkoministerit muistuttavat yhteisessä lausunnossaan Puolaa EU-jäsenyyden velvoitteista. Molempien mukaan Puolan perustuslakituomioistuimen tällä viikolla antama linjaus on hyökkäys koko Euroopan unionia vastaan.

”Muistutamme, että EU-jäsenyys kulkee käsi kädessä yhteisten arvojen ja sääntöjen varauksettoman hyväksymisen kanssa. Kyse ei ole vain moraalisesta sitoumuksesta, tämä on myös laillinen sitoumus”, Heiko Maas ja Jean-Yves Le Drian korostavat.

Jupakka sai alkunsa torstaina, kun Puolan perustuslakituomioistuin katsoi, että osa EU:n perussopimusten artikloista on Puolan perustuslain vastaisia. Ensisijaisuusperiaatteen mukaisesti EU-oikeus on kuitenkin kansallisen oikeuden yläpuolella. Se tarkoittaa, etteivät jäsenvaltiot voi panna täytäntöön sellaisia kansallisia sääntöjä, jotka olisivat EU-oikeuden vastaisia.

Euroopan parlamentin puhemiehen Davide Sassolin mukaan Puolan toimet eivät voi jäädä rankaisematta.

”EU-oikeuden ensisijaisuuden täytyy olla täysin ehdoton. Sen loukkaaminen tarkoittaa unionin perustavanlaatuisten periaatteiden loukkaamista”, hän kirjoitti Twitterissä.

Hollantilainen europarlamentaarikko Jeroen Lenaers puhuu jo suorin sanoin Puolan EU-erosta eli ”polexitistä”.

”On vaikea uskoa puolalaisten vakuutteluja siitä, etteivät he aio lopettaa Puolan EU-jäsenyyttä. Heidän tekonsa kertovat täysin päinvastaisesta. Puolan hallitus on menettänyt uskottavuutensa. Linjaus, jonka mukaan EU-sopimukset eivät ole Puolan lain mukaisia on polexitin ensimmäinen askel”, hän sanoi EPP-ryhmän tiedotteessa.

Puolan pääministeri Mateusz Morawieck vakuutti perjantaina, ettei maa suunnittele EU-eroa.

