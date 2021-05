Hallitus vastasi tiistaina oppositiopuolueiden kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja Liike Nytin välikysymykseen hallituksen puoliväliriihen tekemättömistä päätöksistä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) totesi vastauspuheenvuorossaan, että välikysymys esittää väitteitä hallituksen alkuvaiheessa tekemien menolisäysten rahoituksesta. Hänen mukaansa hallitusohjelman mukaiset pysyvät menojen lisäykset rahoitetaan vaalikauden alussa sovitusti veronkorotuksilla, yritystukien leikkauksella, menojen uudelleenkohdennuksilla sekä työllisyystoimilla.

”Toisin, kuin välikysymyksessä annetaan ymmärtää, hallituksen toimet hidastavat velkaantumisen vauhtia. Nyt tavoitteena on julkisen velan BKT-suhteen kasvun taittaminen vuosikymmenen puolivälissä aiemman vuosikymmenen lopun tavoitteen sijaan. Julkista taloutta vahvistetaan kasvun, työllisyyden, maltillisen sopeutuksen sekä julkisen sektorin rakenteellisten uudistusten ja kustannustehokkuuden kautta”, Marin arvioi tiistaina eduskunnassa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo katsoi, ettei pääministeri Marin pystynyt esittämään perusteluja sille, miksi hallitus rikkoi antamansa lupauksen sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Siksi hän esitti, ettei hallitus enää nauti eduskunnan luottamusta.

Sanna Marin vaati leikkauslistaa kokoomukselta

Hallituspuolueista vaadittiin oppositiolta leikkauslistoja välikysymyskeskustelussa. Pääministeri Marinin mukaan kokoomus on esittänyt miljardin euron sopeutusta halutessaan palata välittömästi kehyksiin. Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) on kertonut aiemmin kehyksiin palaamisen hintalapusta. Marin halusi tietää, ”mistä kokoomus leikkaa miljardin”.

"Mistä nämä rahat ovat? Ovatko ne sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, ovatko ne koulutuksesta, ovatko ne ihmisten sosiaalietuuksista? Mistä te otatte miljardi euroa? Tämä on se kysymys, joka täällä on tänään esitetty, ja tämä on se kysymys, mihin minun mielestäni Suomen kansalla on oikeus saada myös vastaus. Se on kova summa, ja sitä on hirveän vaikea toteuttaa, mikäli näistä kolmesta kohdasta, jotka hallitus priorisoi arvovalinnalla, että näistä ei leikata — se on hirveän vaikea toteuttaa ilman siihen kajoamista”, Marin totesi korostaen, että hallitus ei leikkaa koulutuksesta, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista tai etuisuuksista.

”Olisi rehellistä ja rehtiä kuulla tämä lista”, Marin sanoi kokoomukselle.

Myös vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki huomautti, että paluu menokehyksiin ensi vuodesta lähtien olisi vaatinut miljarditason leikkauksen ja penäsi kokoomukselta leikkauslistaa, saman listan perään huusi keskustan Markus Lohi. Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman katsoi, että kokoomuksen tulisi julkaista leikkauslistansa ennen kuntavaaleja.

Orpo: ”Naurettavaa”

Orpo piti vaatimuksia naurettavina ja kritisoi muun muassa sitä, ettei hallitus ole tehnyt oikeita työllisyystoimia.

”On suorastaan naurettavaa, kun sdp yrittää vyöryttää tätä nyt siihen, että kokoomus haluaa tehdä leikkauslistoja. Siis, te olette hallituksessa ja te olette heittäneet kehykset romukoppaan, mitä ei ole koskaan ennen tehty, koska te ette pystyneet priorisoimaan. Kysymys on priorisoinnista, ja te ette pystyneet siihen”, Orpo sanoi eduskunnassa.

Tunteet kuumenivat eduskunnassa jo keskustelun alkupuolella, kun Orpon ensimmäinen puheenvuoro kirvoitti useita välihuutoja. Puhemies Anu Vehviläinen (kesk) joutui keskeyttämään ja huomautti edukunnalle, että puheenvuoro on Orpolla.

”Ja minä toivon, että tässä jatkokeskustelussakin kunnioitetaan sitä, joka on puhujakorokkeella”, Vehviläinen sanoi.

Hallitus sai eduskunnan luottamuksen keskiviikkoisessa äänestyksessä.

