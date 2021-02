Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki lähtee kuntavaaliehdokkaaksi Helsingissä.

”Olen päättänyt lähteä ehdolle Helsingin kaupunginvaltuustoon. Tavoittelen valtuutetun paikkaa ja tuen myöhemmin asetettavaa pormestariehdokasta”, hän kertoo Facebookissa.

Lepomäki kertoo Uudelle Suomelle, ettei kuitenkaan ole käytettävissä pormestariksi.

”Me tullaan asettamaan hyvä pormestariehdokas. Mun tehtävä on eduskunnassa, olen kansanedustaja ja jatkan sitä työtä.”

Hän ilmoitti aikaisemmin talvella, ettei ole asettumassa ehdolle. Nyt tilanne on Lepomäen mukaan kuitenkin muuttunut.

”Tässä on tapahtunut kaikenlaisia muutoksia sekä puolueessa että ehdokasasettelussa. Oma elämäntilanne on edelleen hankala, mutta kun synnyinkaupunki kutsuu, niin tässä ollaan. Pelissä ollaan. Kokoomuksen oma ehdokasasettelu on ollut vähän hankala viime aikoina, siihen halusin itse lähteä mukaan”, hän sanoo.

LUE ELINA LEPOMÄEN LAAJA HAASTATTELU:

Aikaisemmin Espoossa asunut Lepomäki kertoo muuttaneensa Helsinkiin tammikuussa.

Lepomäki katsoo, että kokoomus ei tarvitse ”ajatuspoliiseja tai kohinaa kohinan vuoksi”, vaan vahvan, häpeilemättömän linjan.

”Markkinatalous, länsimaiset arvot, ihmisoikeudet ja uteliaisuus. Sydämeen sopivat arvot meillä jo on. Meidän ei tarvitse kieltää sianlihaa tehdäksemme tilaa falafelille, autoja tehdäksemme tilaa fillareille tai perinteitä kurkottaaksemme tulevaan. Enemmän kuin yksikään lisäys vaihtoehtojen listaan minua pelottaa sen vastakohta: ahtaus ja umpimielisyys. Älkäämme koskaan sulkeko ovia - varsinkaan muilta. Se pätee yksilönvapauksien lisäksi myös talouteen”, hän linjaa.