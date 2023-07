Hybridiauto kiinteään kuukausihintaan? Katso suosikkimallien hinnat

Kirjoittaja Autotalli.com

Leasing tarjoaa väylän tutustua riskittä vaikkapa hybridiautojen maailmaan.

Yksityisleasing on kätevä tapa hankkia auto sitomatta siihen suuria määriä pääomaa. Autosta maksetaan kiinteää kuukausihintaa, ilman yllätyksiä. Kun kuukausittaiset kulut ovat etukäteen tiedossa, autoilija voi keskittyä ajamiseen ilman huolta korjauskuluista tai auton arvon kehittymisestä. Auton saa käyttöönsä halutun sopimuskauden ajaksi ja tämän jälkeen auto palautetaan palveluntarjoajalle. Sopimuksesta riippuen auton voi myös lunastaa itselleen.



Leasingsopimuksessa kuukausihintaan vaikuttavat niin valittu auto, sopimuksen pituus kuin siihen sisältyvien ajokilometrien ja palveluiden määrä. Joissakin tapauksissa hinta voi pitää sisällään pelkän auton käyttömaksun, kun toiseen sopimukseen saattaa kuulua kaikki vakuutuksia, huoltoja, renkaita ja jopa autopesuja myöten. Sopimuksen sisältöön kannattaa siis aina tutustua huolella.



Hybridiautoilu on tapa siirtyä perinteisen polttomoottoriauton ratista vähemmän kuluttavaan ja ympäristöystävällisempään vaihtoehtoon. Hybridiautot ovatkin tällä hetkellä hyvin kysyttyjä ja ne voivat toimia myös väliaskeleena kohti täyssähköautoilua.



Autotalli.comissa tehdyistä vaihtoautohauista noin 20 prosentissa haetaan hybridiautoja. Uusista Suomeen ensirekisteröitävistä autoista noin puolet on hybridiautoja.

Mieleisen kuukausihinnoitellun hybridiauton etsinnän voi aloittaa Autotalli.comista, jossa tehdään satoja yksityisleasing-kilpailutuksia kuukaudessa.



Hybridiautojen kuukausihintoja

Teimme katsauksen tämänhetkisiin hybridiautojen kuukausihintoihin:

Volvo XC60 Recharge 783 €/kk (4 v, 10 000 km/v). Suosiota niittänyt Volvon XC60-katumaasturi on saatavilla Bilialta hieman alle 800 euron kuukausihintaan. Tässä ladattavassa hybridissä on sähkö- ja bensiinimoottori ja Pure-tilassa autolle luvataan jopa 77 kilometrin verran ajoa täysin ilman pakokaasupäästöjä.

Toyota Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Launch Edition 505 €/kk (4 v, 10 000 km/v). Ensirekisteröintitilastojen kärkipaikalla loistava Toyota Corolla on tarjolla Toyota Easy Yksityisleasingilla hybridifarmarina hieman yli 500 euron kuukausihintaan. Tätä itselataavaa hybridiautoa ei tarvitse ladata ulkoisesta virtalähteestä. Auton hybridiakku ottaa ajon aikana virtaa jarrutuksista ja moottorista syntyvästä energiasta.

Skoda Octavia 1.4 TSI PHEV Ambition Nordic Edition iV DSG Autom. 475 €/kk (4 v, 10 000 km/v). Suosittu Skoda Octavia on saatavana Hedin Automotivelta lataushybridinä ja automaattivaihteistolla hintaan 475 euroa kuukaudessa. Pelkällä sähköllä ajettaessa auton toimintamatkaksi luvataan jopa 60–70 kilometriä.

BMW 3-sarjan Touring 330e Xdrive A Charged Edition 737 €/kk (4 v, 10 000 km/v). BMW 3-sarjan farmariauto on saatavilla lataushybridinä ja nopealla toimitusajalla Leaseplanilta hintaan 738 euroa kuukaudessa. Pelkän sähkön voimin autolla pääsee 47 kilometrin verran (WLTP-mittaustapa). Mallia on saatavilla rajoitetusti ja auto luvataan asiakkaalle ajoon alle kuukaudessa tilauksesta.

Kia Ceed 1,0 T-GDI Mild-Hybrid 120hv LX 5D DCT 339 €/kk (4 v, 10 000 km/v). Kia Ceed automaattivaihteisena ja kevythybridivoimalinjalla varustettuna on saatavilla Delta Drive -sopimuksella hintaan 339 euroa kuukaudessa. Auto on näppärää hatchback-korimallia. Kevythybridissä on matalajännitteinen 48 V akku, joka avustaa polttomoottoria kiihdytyksissä ja kerää jarrutusenergiaa talteen hidastaessa. Auto ei kuitenkaan koskaan kulje pelkän sähkön voimalla.

Hintatiedot on poimittu palveluntarjoajien verkkosivuilta kesäkuussa 2023.



Nettiauto ja Autotalli.com kuuluvat samaan Alma Media -konserniin.