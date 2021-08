Autotalli.com

Putkialan yrittäjän pitää liikkua jatkuvasti työkohteesta toiseen. Toiminnan kivijalka on luotettava auto, jossa kulkevat myös työkalut ja tarvikkeet. Lounasravintolan pihaan Hämeenlinnassa kurvaa valkoinen Ford Transit, josta nousee autoonsa tyytyväinen mies. Teemu Grönbergin Hanafix Oy on yhden miehen putkimiespalvelu, joka operoi Hämeenlinnan lisäksi Janakkalan, Riihimäen ja Hattulan alueella. ”Asiakkaista puolet on yrityksiä, toinen puoli yksityisasiakkaita. Eniten teen kodin […]