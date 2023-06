Ladattavien hybridiautojen tarjonta kasvussa – nämä mallit kiinnostavat nyt eniten

Kirjoittaja Autotalli.com

Autotalli.comin tilastot paljastavat mitä lataushybridejä suomalaiset tällä hetkellä hakevat eniten.

Hybridiauto. Plug-in hybridi, kevythybridi, PHEV ja täyshybridi. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, mutta yleisesti hybridi tarkoittaa autoa, joka yhdistää useampia voimanlähteitä. Yleisimmin hybridiautosta löytyy yhdistetty bensiini- ja sähkömoottori.

Sähköautoilun suosio on ollut tasaisessa nousussa jo jonkin aikaa. Autojen ensirekisteröintitilastoissa sähkö- ja hybridiautot loistavat kärkipaikoilla. Jopa 80 % uusien autojen rekisteröinneistä kohdistuu näihin käyttövoimiin.

Hybrideissä on eroja

Hybridiautoilun etuihin kuuluu perinteisiä bensiini- ja dieselautoja pienempi polttoaineenkulutus sekä pienemmät päästöt. Sekä autoilijan lompakko että ympäristö kiittävät. Sähkömoottori tarjoaa myös välitöntä vääntöä ja ajomukavuutta, jota ei sovi unohtaa.

Hybridiauto on laaja käsite sen vuoksi, että valinnanvaraa ja erilaisia voimalinjaratkaisuja on markkinoilla paljon. Hybridejä ei näin ollen voi niputtaa yhteen, vaan karkeasti automallit voidaan jakaa kolmeen pääryhmään:

– Kevythybridit, joissa sähkömoottori avustaa polttomoottoria liikkeelle lähdössä ja kiihdytyksissä, mutta auto ei koskaan kulje pelkän sähkön voimalla.

– Itselataavat hybridit tai täyshybridit, joilla voi ajaa myös pelkän sähkömoottorin voimin muutamia kilometrejä. Itselataavia hybridiautoja ei ladata ulkoisesta virtalähteestä.

– Ladattavat plug-in-hybridit eli pistokehybridit, joita voi ladata ulkoisesta virtalähteestä. Autojen akku on itselataavaa hybridiä isompi ja sähkömoottori tehokkaampi.



Tällä hetkellä noin 20 % Suomessa ensirekisteröitävistä autoista on lataushybridejä. Pistokehybridin etu on, että auton sähkökantamalla taittuvat helposti arkiajot, mutta toisin kuin täyssähköautossa, käyttö ei vaadi lataamisen suunnittelua etukäteen. Jos sähkömoottorin virta pääsee loppumaan, polttomoottori vie varmasti perille. Yleensä lataushybridillä voi ajaa pelkän sähkön voimin noin 50 kilometriä, pisimmillään noin 100 kilometriä.

Yksi malli on ylivoimainen suosikki

Autotalli.comin vaihtoautohauista 23 prosentissa haetaan hybridi- tai sähköautoja. Plug-in-hybrideihin kohdistuu noin 12 % hauista. Vaihtoautoissa perinteisillä bensa- ja dieselautoilla on edelleen vahva jalansija.



Autotalli.comin hakutilastojen mukaan kiinnostavimmat lataushybridit ovat:



1. Volvo XC60

2. Volkswagen Passat

3. Mercedes-Benz GLC

4. Mercedes-Benz C

5. Toyota RAV4

6. Mercedes-Benz E

7. BMW 5-sarja

8. BMW 3-sarja

9. Volvo XC40

10. Skoda Octavia

Suosituin lataushybridi on Volvo XC60 selkeästi muita malleja korkeimmalla hakumäärällä. Malli oli haetuin myös vuonna 2022.

Volvo XC60 vuosimallia 2023.Autotalli.com / Wetteri

Edelliseen vuoteen verrattuna eniten suosiotaan ovat kasvattaneet Volvo XC40, Skoda Octavia ja Volkswagen Passat. Näissä automalleissa hakumäärät ovat kasvaneet prosentuaalisesti eniten. Tappiota sen sijaan ovat kärsineet Toyota RAV4, BMW 5-sarja ja Mercedes-Benz C.



