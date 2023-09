Sähköauto alle 40 000 eurolla – tässä kuusi kiinnostavaa poimintaa

Kirjoittaja Autotalli.com

Vaihtoautojen kauppa on piristynyt kesän aikana selvästi. Elokuussa autoliikkeissä tehtyjen kauppojen määrä kasvoi kuusi prosenttia edellisvuodesta.

Samalla yhä useampi auton ostaja suuntaa katseensa täyssähköisiin vaihtoautoihin. Autotalli.comissa sähköautojen haut kasvoivat elokuussa peräti 24 prosenttia viime vuoden elokuusta. Myös tarjonta on kasvanut selvästi niin uusien kuin käytettyjenkin täyssähköautojen osalta. Esimerkiksi hintaluokassa 30 000–40 000 euroa on jo varsin laaja tarjonta uudehkoista täyssähköisistä vaihtoautoista, mutta myös täysin uusia sähköautoja saa jopa noin 30 000 eurosta lähtien.

Mutta millaisen sähköauton voi nyt ostaa alle 40 000 eurolla? Kokosimme tähän artikkeliin kuusi poimintaa tämän hintaryhmän täyssähköautoista. Mukana on sekä vähän ajettuja käytettyjä että täysin uusia sähköautoja, jotka saat heti ajoon ilman pitkää toimitusaikaa.

Volkswagen ID.4

Kuva: Autotalli.com / Länsiauto

Volkswagenin ID.4-malli on ollut viime vuosina autojen ensirekisteröintitilastojen kestosuosikki, ja oli vuonna 2021 eniten ensirekisteröity sähköauto. Tämä yhdellä omistajalla ollut Suomi-auto on Pro Performance -varustelutasoa. Autossa on 77 kilowattitunnin akku, ja valmistajan ilmoittama sähköinen kantama mallille on yli 500 kilometriä. Varusteina autossa on muun muassa adaptiivinen vakionopeudensäädin, ohjauspyörän lämmitys sekä pysäköintitutkat eteen ja taakse. Vuosimallin 2021 autolla on ajettu 59 000 kilometriä ja sen hinta on 39 890 euroa.

Tesla Model 3

Kuva: Autotalli.com / Sports Car Center

Myös Tesla Model 3 kuuluu viime vuosien suosituimpiin sähköautoihin, pelkästään vuonna 2021 Suomessa ensirekisteröitiin yli tuhat tämän mallin autoa. Suuren suosion myötä tätä mallia on myös hyvin saatavilla käytettynä. Esimerkiksi tästä vuoden 2020 mallia olevasta Long Range -yksilöstä löytyy tarjoaa muun muassa panoramakatto, adaptiivinen vakionopeudensäädin, nahkaverhoilu sekä tutkat eteen ja taakse. 77 000 kilometriä ajetun auton akkutakuu on myös voimassa. Hintaa tällä autolla on 36 500 euroa.

MG5

Kuva: Autotalli.com / Hedin Automotive

MG5 nousi listoille, kun Autotalli pyysi Iltalehden autotoimittajia nimeämään tämän vuoden kiinnostavimpia autouutuuksia. Farmarikorilla myytävät sähköautot ovat edelleen harvinaisuus, ja kiinalaisen SAIC Motorsin valmistama auto on lisäksi poikkeuksellisen edullinen. Tällä uudenkarhealla MG5 Luxury LR -autolla on mittarissa vaivaiset tuhat kilometriä ja hintaa autolla on 35 500 euroa. Valmistaja lupaa 61 kilowattitunnin akulla varustetulle autolle 380 kilometrin toimintamatkaa.

Skoda Enyaq

Kuva: Autotalli.com / Rinta-Joupin Autoliike

Tällä vuoden 2021 mallia olevalla Skoda Enyaq 60 iV -sähköautolla on mittarissa 80 000 kilometriä, ja hintaa autolla on 39 780 euroa. Valmistajan ilmoittama toimintamatka autolle on 390 kilometriä, ja akkutakuu on voimassa kahdeksan vuotta tai 160 000 kilometriin asti. Auton varusteista löytyy muun muassa kaista-avustin, pysäköintitutka eteen ja taakse sekä avaimeton keskuslukitus ja käynnistys.

Hyundai Kona

Kuva: Autotalli.com / Eepee Autotalo

Myös täysin uusia sähköautoja on saatavilla alle 40 000 euron hintaan ja vieläpä ilman pitkiä toimitusaikoja. Esimerkiksi tämän ajamattoman Hyundai Konan saa omakseen 37 990 eurolla. Autoon saa viiden vuoden takuun ilman kilometrirajaa, ja varusteista voi mainita esimerkiksi tummenetut takaikkunat, peruutuskameran sekä Krell Premium -äänentoistojärjestelmän.

Peugeot e-208

Kuva: Autotalli.com / Wetteri

Samoin tämä uusi Peugeot e-208 on saatavilla nopeasti itselle käyttöön. Hintaa hatchback-korisella Peugeotilla on 39 550 euroa. Peruutuskamera, adaptiivinen vakionopeudensäädin ja kaista-avustin tekevät autolla ajamisesta mukavaa. Autossa on 50 kilowattitunnin akkukapasiteetti.

Näiden esimerkkien ohella löydät Autotalli.comista laajan valikoiman niin uusia kuin laadukkaita vaihtoautojakin, kaikilla käyttövoimilla. Autotalli.comissa on myynnissä ainoastaan autoliikkeiden autoja, joten kaikki palvelussa myynnissä olevat autot kuuluvat myös kuluttajansuojan piiriin. Voit kilpailuttaa Autotallissa myös yksityisleasingin tai yritysleasingin.