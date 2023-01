Tomi Lounema Hankepäällikkö, Erillisverkot Muuttuiko turvallisuusympäristö vai oliko kyse silmien aukenemisesta?

Turvallisuusympäristö on nopeassa muutoksessa, ja se asettaa varautumiselle uudentyyppisiä vaatimuksia. Varautumista ei voi tehdä jälkikäteen ja yllätyksiä on tulossa alkaneenakin vuonna.

Varautumisen haasteet Venäjän naapurissa ovat tällä hetkellä kovin erilaiset kuin kymmenen vuotta sitten. Turvallisuusympäristömme muuttui vuoden 2022 aikana voimakkaasti – tai ainakin kokemuksemme turvallisuudesta. Venäjä toimii kuten Venäjä on aina toiminut, me vain halusimme vuosikymmenet ummistaa silmämme tältä.

Meillä on käsillä kaksi toisiaan voimistavaa tosiasiaa:

Kansainvälinen turvallisuustilanne on huonontunut voimakkaasti. Vakavammat uhkakuvat ovat aiempaa suuremmalla painoarvolla, ja turvallisuustilanteen muutokset tapahtuvat arvaamattomasti ja nopeasti. Mahdollisuus sähköpulalle, joka voi ilmetä parin tunnin sähkökatkoina tai pahimmillaan kantaverkon suurhäiriönä, jollaisesta toipuminen voisi kestää jopa useita vuorokausia.

Varautuminen on tehtävä hyvän sään aikaan

Nopeatempoisuus ja arvaamattomuus ovat osoittaneet, että eteen tulevista tilanteista on selvittävä niillä kyvykkyyksillä, joita normaaliaikoinakin on olemassa. Kylmän sodan aikainen ajattelu, jossa turvallisuusympäristön muutoksiin voidaan reagoida pitkällä varoajalla, on mennyttä. Vanhassa ajattelussa ennakkovaroituksen jälkeen olisi perustettu erilaisia kriisiajan organisaatioita ja tehostettu materiaalista varautumista. Tosiasiassa kassakaapeissa huolella säilytetyt suunnitelmat olivat useimmiten paperitiikereitä.

Sodat syttyvät ja kriisit ilmaantuvat yhdessä yössä – näin tapahtui Ukrainassakin. Varautumisen osalta käytössä on se, mitä on käsillä tässä ja nyt. Siksi on välttämätöntä varautua ennakkoon: tilanteen tullen ei enää pysty ja jos pystyykin, niin se tulee kalliiksi. Varautuminen maksaa, mutta vielä kalliimpaa on maksaa siitä, että riskit toteutuvat. Yhteiskunnan turvallisuuden kannalta tärkeiden toimintojen osalta puhutaan ihmishengistä. Tulevat ajat näyttävät, miten hyvin Venäjän hyökkäyssodan opit pidetään mielessä vai viuhuuko punakynä nopeastikin varautumisen määrärahojen kohdalla, kun olot joskus rauhoittuvat.

Varauduimme sotaan mutta kohtasimmekin energiavaikuttamista

Aikaisemmin energian osalta varauduttiin sen riittävyyteen pitkäkestoisissa kriiseissä. Nyt lisähaasteena on sähkön riittävyys tuntitasolla, muuttujina tuulet ja siirtoyhteydet. Sähköstä voi tänään olla kova pula, ja huomenna mietitään, mihin kaikki ylimääräinen sähkö saataisiin työnnettyä. Kun varauduimme sotaan, niin Venäjä suuntasikin meihin tässä vaiheessa energiavaikuttamista. Tulimme yllätetyiksi, vaikka tiesimme Venäjän pelikirjan sisältävän monenlaisia temppuja.

Turvallisuusviranomaisten viestipalveluja tuottavassa Erillisverkoissa varautuminen on aina ollut toiminnan peruslähtökohta, mutta turvallisuusympäristön muutoksia seurataan ja analysoidaan meilläkin huolella. Viime aikojen opit otetaan huomioon. Menneen vuoden tapahtumat antavat polttoainetta ja selkänojaa varautumistyöhön.

Varautumista ja valmiutta on ylläpidettävä ja kehitettävä nimenomaan silloin kun niitä ei tarvita – kun tarvitaan, niin silloin toimitaan. Turvallisuus tehdään yhdessä!

