Tällainen on täysin uusi Nissan X-Trail: ”Harppaus eteenpäin teknologiassa ja ajettavuudessa”

Katumaasturilta olemuksensa lainannut crossover X-Trail on edennyt neljänteen sukupolveen, ja luvassa on tähänastisista sähköisin versio. Nissanin e-POWER on ainutlaatuinen hybridijärjestelmä, jossa polttomoottorin tehtävä on ainoastaan tuottaa virtaa akulle ja auto liikkuu aina sähkömoottorin voimin. Tuloksena on hiljainen ja herkästi reagoiva, täyssähköautoon vertautuva ajokokemus.

Uudistettu Nissan X-Trail on saatavilla etuvetoisena tai e-4ORCE-nelivedolla. Voimalinjoista tarjolla ovat kevythybridi ja Nissanin oma sarjahybridi e-POWER.

“X-Trail e-POWER sopii niille, jotka nauttivat täyssähköautoista tutusta hiljaisesta ja sulavasta ajosta”, Nissan Nordic Europen viestintäpäällikkö Mika Särkelä kertoo.

Tilaa kaikille ja kaikelle

Nissan X-Trail on paljon menevän ja tekevän paras kaveri. Auton saa 5- tai 7-paikkaisena, ja tavaratilaa on reilusti. Lasketteleva, pyöräilevä, veneilevä tai hevosurheilua harrastava saa autosta kätevän menopelin. Vetokykyä X-Traililla on parhaimmillaan 2000 kg, joten trailerikin kulkee mukana.

Hyvästit istumapaikoista kiistelylle – tässä sähköistetyssä 5–7-paikkaisessa katumaasturissa on tilaa kaikille.

“X-Trailin muunneltavan tavaratilan ansiosta mukaan mahtuvat kaikkien perheenjäsenten tavarat pidemmällekin matkalle tai vaikka laskettelureissulle”, Särkelä sanoo.

NissanConnect-tietoviihdejärjestelmän avulla navigoit helposti perille ja monipuoliset viihdepalvelut siivittävät matkantekoa.

Rehellistä maastoautohenkeä

Uusi X-Trail hemmottelee mallin ensimmäisen sukupolven ulkonäköön mieltyneitä. X-Trail palaa juurilleen rouhean maasturimaiseksi.

Myös sisätiloihin on panostettu. Verhoilumateriaalien ja helppokäyttöisten hallintalaitteiden ansiosta autossa on rauhallinen ja ylellinen tunnelma, jolloin sekä ajaminen että matkustaminen on pidemmilläkin reissuilla miellyttävää.

Nauti ergonomisista penkeistä, ylellisestä tunnelmasta ja avarista sisätiloista.

X-Trail on saanut kehuja helppokäyttöisyydestä. Kuljettajalle tärkeät toiminnot on helposti käsillä ja tarvittavat tiedot hyvin esillä. Kosketusnäytöllä ja mittaristossa näkyviä tietoja voi muokata sen mukaan, mitä ominaisuuksia käyttää usein.

“Nissan-kuskiksi on helppo ryhtyä, sillä ohjaamon kanssa tutuksi tuleminen ei vaadi opettelua”, Särkelä tähdentää.

Täydet viisi tähteä turvallisuudesta

Nissanille tuttuun tapaan myös X-Trail loistaa niin aktiivisessa kuin passiivisessa turvallisuudessa. Koko mallisto on ansainnut täydet viisi tähteä Euro NCAP -testeissä.

X-Trail e-POWERin sähköinen voimalinja mahdollistaa kuljettajaa avustavien järjestelmien entistäkin nopeamman toiminnan. Johtuen sähköisestä ajomoottorista, kaikki kuljettajaa avustavat järjestelmät sekä turvallisuusominaisuudet voivat toimia 10 000 kertaa nopeammin kuin polttomoottoriautoissa. Neliveto e-4ORCE kuljettaa vakaasti liukkaalla ja epätasaisessa maastossa.

“Yhdistettynä e-POWER-hybridivoimalinjaan e-4ORCE on tämän hetken suorituskykyisin nelivetojärjestelmä”, Särkelä kehaisee.

Kaikissa varustelutasoissa vakiona olevat turvallisuusjärjestelmät ovat kuskin täysin automaattinen lisäturva. Ne tarkkailevat ajoa ja esimerkiksi palauttavat auton takaisin omalle kaistalle tai hätäjarruttavat kuljettajan puolesta.

Nissan Intelligent Mobility -teknologia tekee ajokokemuksesta rennomman ja mukavamman avustamalla kuljettajaa huomioimaan ympäristöä.

Näe, koeaja ja ihastu!

Täysin uusi Nissan X-Trail sopii niin kaupunkiajoon kuin vaativiin maasto-olosuhteisiin. Paras tapa kokea uusi X-Trail on hypätä itse ratin taakse. Varaamalla koeajon lähimmältä jälleenmyyjältä pääset tutustumaan auton käytännön ratkaisuihin ja upeaan ajokokemukseen.

“Tilava ja moneen taipuva X-Trail on perheauto parhaimmillaan”, Särkelä summaa.

