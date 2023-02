Mielenrauhaa ja helppoutta sijoitusvarallisuuden hoitoon – korkosijoittaminen kiinnostaa tauon jälkeen

Korkosijoittaminen on yksi monista sijoittamisen muodoista ja tarjoaa mahdollisuuksia monenlaisille sijoittajille. Jos korkosijoittaminen tuntuu vaikealta tai tylsältä, kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen. Nyt pitkän tauon jälkeen, se kiinnostaa yhä useampaa sijoittajaa.

– Kun omaa varallisuuttaan on saanut kerrytettyä tai yritykselle on kertynyt varallisuutta, kannattaa harkita asiantuntijan apua oman varallisuuden hoitoon. Tässäkin markkinatilanteessa on useita hyviä sijoituskohteita: esimerkiksi korkosijoittaminen on noussut taas esille pitkän tauon jälkeen, kertoo pääkaupunkiseudulla työskentelevä Säästöpankin Yksityispankkiiri Anna Laukka.

Korot ovat nousseet viime aikoina reipasta vauhtia. Asuntovelalliselle tämä tarkoittaa haastavampia aikoja, mutta varanhoidon kannalta mahdollisuuksia. Jokaisen kannattaakin nyt tutkailla omaa sijoitussalkkuaan. Hajauttaminen on aina järkevää, mutta tällä hetkellä tuottavia hajautuskohteita löytyy ehkäpä enemmän kuin pitkiin aikoihin.

Sijoitusstrategia on yksilöllinen suunnitelma

Korkojen nousu luo tällä hetkellä paljon erilaisia mahdollisuuksia. Nyt on hyvä aika tarkastella omaa sijoitusstrategiaa ja varmistaa riittävä hajautus. Korkosijoitukset ovat jälleen mielenkiintoinen sijoituskohde. Kun sijoitussuunnitelma on oman näköinen, se kestää nousut ja laskut. Kokonaisvaltaisessa varainhoidossa on tärkeä ottaa huomioon talouden kokonaisuus.

–On tärkeää ymmärtää asiakkaan riskinsietokyky. Olipa sijoitusmarkkina haastava tai ei, yhdessä varainhoitajan kanssa kannattaa miettiä itselle sopivaa sijoitusstrategiaa. Näin markkinatilanteen heilahdukset eivät vaikuta pitkäjänteiseen sijoittamiseen, vaan suunnitelma tuo turvaa erilaisiin tilanteisiin, kertoo Laukka.

Kun aloitetaan ammattimainen varainhoito, pyritään nettovarallisuutta kasvattamaan suunnitelman mukaisesti. Yrityksillä vaikuttavat taustalla kassanhallinta ja liiketoiminnan tavoitteet. Kun oma aika ei enää riitä sijoitusten hoitamiseen, ammattilaisten puoleen kannattaa kääntyä. Jos varainhoito on jo muiden käsissä, niin kannattaa miettiä kilpailuttamista. Etenkin silloin, kun ei ole tyytyväinen nykyisen yksityispankin yhteistyöhön tai palvelu ei vastaa odotuksia, mutta myös uteliaisuus voi tuoda uusia mahdollisuuksia.

– Työtämme on antaa tietoa markkinoista ja sijoituskohteista. Varainhoidon tulee olla helppoa ja omien arvojen mukaista, muistuttaa Laukka.

Vastuullisesti paikallisten hyväksi Säästöpankin Yksityispankissa

Säästöpankin Yksityispankki on saanut muutamassa vuodessa erinomaisen vastaanoton. Sitä on alusta asti rakennettu asiakkaiden toiveita kuunnellen ja kasvua on tullut muutamassa vuodessa merkittävästi.

Säästöpankin valintaa Yksityispankiksi puoltaa myös se, että toimintamme tuotosta jaetaan varoja hyväntekeväisyyteen paikallisessa toimintaympäristössämme. Haluamme olla vastuullinen paikallinen toimija. Säästöpankki ei ole pörssilistattu pankki ja tämä koetaan tärkeäksi.

– Haluamme pitää palvelun helppona ja sujuvoittaa ihmisten ja yritysten arkea. Ymmärrämme, että oma talous on tärkeää, kun siihen on otettu yksityispankkiiri tueksi. Siksi henkilökohtaisen yksityispankkiirin tavoittaa suorasta numerosta, kertoo Laukka.

Myös yrityksen varallisuus hyvissä käsissä

Yrittäjän kiireiseen arkeen Säästöpankki Yksityispankki on ihanteellinen ratkaisu: tiivis yhteistyö Säästöpankin yritysasiakasvastaavien kanssa mahdollistaa sen, että niin yrittäjän kuin yrityksenkin asiat hoituvat oman yksityispankkiirin kautta.

– Yrityksiin erikoistuneet yksityispankkiirit ovat kokeneimpia sijoittajia. Kun asiakkaalle on löytynyt sopiva riskitaso, etsimme yhdessä ratkaisut, jotta asiakkaan ei tarvitse pohtia niitä itse kuukausittain tai edes vuosittain, kertoo Laukka. Tavoitamme erityisesti yrittäjiä, jotka löytävät palvelustamme paljon hyötyjä. Paras palaute on tyytyväiset asiakkaat, jotka arvostavat henkilökohtaista ja asiantuntevaa palvelua juuri silloin kuin se heille sopii, Laukka jatkaa.

Tammikuussa 2020 avattu Säästöpankin Yksityispankki tuo sijoitusten ja varallisuuden hoitoon henkilökohtaisen palvelun ja yksilöllisen suunnitelman. Henkilökohtainen yksityispankkiiri takaa, että sijoituksia ja varallisuutta hoidetaan juuri siten kuin asiakas itse haluaa. Palvelu sopii niin yksityishenkilöille kuin yrityksille, joiden sijoitettavan varallisuuden arvo on vähintään 200 000 euroa.



Säästöpankki Yksityispankki sisältää henkilökohtaisen yksityispankkiirin, joka toimii neuvonantajana kaikissa sijoitusasioissa sekä myös muissa pankkipalveluissa. Sijoitusten kehitystä voi seurata helposti yksityispankkiirin toimittamista raporteista ja analyyseistä. Yksityispankin asiakas pääsee hyödyntämään Säästöpankin parhaat edut, kuten pääsyn erilaisiin tapahtumiin ja koulutuksiin. Yhteistyö analyysiyhtiö Inderesin kanssa auttaa syventämään ymmärrystä myös suorista suomalaisista osakkeista.

Säästöpankki Yksityispankin asiakkaana saat henkilökohtaista private banking -varainhoitoa varallisuutesi parhaaseen mahdolliseen hoitamiseen. Saat oman yksityispankkiirin, joka huolehtii varallisuudestasi yksilöllisen suunnitelman mukaan. Säästöpankki Yksityispankki – varallisuutesi hoitoa henkilökohtaisesti ja luottamuksellisesti. Säästöpankkien Varainhoito on saanut menestystä Morningstarin ja Lipper Fund Awards -palkintojenjaossa, ja Säästöpankin asiakastyytyväisyys on EPSI Ratingin mukaan kaikissa kategorioissa selvästi yli toimialan keskiarvon.

