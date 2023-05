Palkittua varainhoitoa inhimillisellä otteella

Maailmantalous on ollut melkoisessa myllerryksessä viime aikoina. Säästäminen ja sijoittaminen kannattaa kuitenkin kaikkina aikoina. Suorat osakesijoitukset vaativat osaamista ja jatkuvaa seurantaa, joten niitä helpompi tapa päästä säästämiseen ja sijoittamiseen kiinni on rahastosäästäminen tai suuremmille volyymeille yksityispankin varainhoitopalvelut.

Säästöpankki on Suomen vanhin pankki, jonka juuret ulottuvat jo yli 200 vuoden taakse. Säästöpankki on nimensä mukaisesti säästäjien asialla, eikä kaikille tule Säästöpankista välttämättä mieleen varainhoito. Inhimillisyys ja helposti lähestyttävyys ovatkin Säästöpankkien vahvuuksia ja pankit tarjoavat asiakkailleen asiantuntevaa ja luotettavaa, palkittuakin varainhoitoa. Erilaiset sijoitusmahdollisuudet auttavat asiakkaita saavuttamaan talouden tasapainoa sekä monia taloudellisia tavoitteita. Suoria osakesijoituksia – erityisesti asiakkaan näkökulmasta – helpompaa on rahastosijoittaminen. Rahastoihin voi tehdä kertamerkintöjä, mutta eri tavoitteisiin säästämiseen soveltuu hienosti myös säännöllinen kuukausisäästäminen, jolloin tiettyyn rahastoon voi tehdä automaattisen rahastosäästösopimuksen. Tällöin esimerkiksi palkkapäivänä tililtä menee omaan talouteen sopiva summa rahastoon, ja siten pääsee nauttimaan ns. korkoa korolle -ilmiöstä.

Rahastovaihtoehtoja jokaiselle sijoittajalle

Rahastoja on erilaisia, joista löytyy sopiva jokaiselle säästäjälle ja sijoittajalle oman riskiprofiilin mukaan. Korkorahastot sopivat lyhytaikaiseen säästämiseen tai säästäjille, jotka haluavat mahdollisimman matalan riskin rahastoja. Riski korreloi usein myös tuoton kanssa. Korkeamman riskin, mutta samalla myös suuremman tuottopotentiaalin rahastoja ovat osakerahastot, jotka soveltuvat mainiosti pitkän tavoitteen, kuten vaikka eläkkeeseen säästämiseen. Yhdistelmärahastot, joissa on sekä osake- että korkoinstrumentteja, sijoittuvat riskiprofiilissa puoliväliin.

Säästöpankin rahastoja hallinnoivalla Sp-Rahastoyhtiöllä on laaja valikoima palkittuja rahastoja. Yksi palkituista rahastoista on Säästöpankki Lyhytkorko -rahasto, joka voitti huhtikuussa, jo kolmatta kertaa peräkkäin, Refinitiv Lipper Fund Awards -palkinnon parhaana pohjoismaisena rahastona lyhyiden korkorahastojen sarjassa (3, 5 ja 10 vuotta). Lipper Fund Awards -palkinnot myönnetään osoituksena rahaston erinomaisesta tuottokehityksestä. Rahasto on siis menestynyt hyvin suhteessa muihin pohjoismaisiin lyhyen koron rahastoihin kyseisillä tarkastelujaksoilla.

Tulosta pitkäaikaisella työllä

Säästöpankki Lyhytkorko -rahastoa reilut 10 vuotta luotsannut salkunhoitaja Mikko Rautiainen kiteyttää rahastomenestyksen oikea-aikaiseen sopeutumiseen korkoympäristön muuttuessa ja myös muutokseen lyhyen koron markkinoilla: ”On hienoa huomata, että pitkäaikainen työ on tuottanut tulosta. Asiakkaillemme menestys on näkynyt kilpailukykyisenä tuottona suhteessa kilpailijoiden vastaaviin rahastoihin. Euroopassa arvostettu Lipper Fund -palkinto on jälleen myös yksi osoitus siitä, että olemme oikealla tiellä tekemisessämme. Rahasto on noudattanut samaa strategiaa toimintansa alusta lähtien ja olemme nyt osoittaneet, että sijoitusstrategiamme toimii myös nopeasti nousevien korkojen ympäristössä.”

Sp-Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Petteri Vaarnanen lisää: ”Tahdomme toimia asiakkaidemme talouden kumppanina ja uskomme vahvasti, että kaikilla on mahdollisuus vauraampaan tulevaisuuteen, vaikka siihen olisikin vielä matkaa. Monipuolisella ja palkitulla tuotevalikoimallamme tahdomme vastata erilaisten asiakkaiden tarpeisiin ja tuoda esiin pitkäaikaissäästämisen merkitystä oman varallisuuden kartuttamisessa.”

Yksityispankissa varainhoito uudelle tasolle

Säästöpankkien Varainhoito toimii pitkäjänteisesti säästäjien hyväksi. Säästöpankki Yksityispankki tarjoaa asiakkailleen henkilökohtaista varainhoitoa luottamuksellisesti. Jokainen yksityispankin asiakas saa oman yksityispankkiirin, joka huolehtii asiakkaidensa varallisuudesta jokaisen tilanteeseen räätälöidyillä ratkaisuilla. Yksityispankin asiakkailla on pääsy sijoituskohteisiin sekä tapahtumiin ja koulutuksiin, jotka ovat tarjolla vain Yksityispankkiasiakkaille. Jokainen Yksityispankin asiakas saa ajantasaista tietoa henkilökohtaisten salkkuraporttien ja -analyysien muodossa. Palvelu sopii kaikille, joilla on jo mukavasti varallisuutta, mutta jotka tahtovat kerryttää sitä lisää.

Säästöpankki Yksityispankin asiakkaana saat henkilökohtaista private banking -varainhoitoa varallisuutesi parhaaseen mahdolliseen hoitamiseen. Saat oman yksityispankkiirin, joka huolehtii varallisuudestasi yksilöllisen suunnitelman mukaan. Säästöpankki Yksityispankki – varallisuutesi hoitoa henkilökohtaisesti ja luottamuksellisesti. Säästöpankkien Varainhoito on saanut menestystä Morningstarin ja Lipper Fund Awards -palkintojenjaossa, ja Säästöpankin asiakastyytyväisyys on EPSI Ratingin mukaan kaikissa kategorioissa selvästi yli toimialan keskiarvon.